فجوة غامضة "تكشف" موقع تحطم الطائرة الماليزية المنكوبة!

يدعي خبير أن الرحلة الماليزية المنكوبة "MH370" هبطت قبل إقلاعها لفترة قصيرة بعد اختفائها بطريقة غامضة.

ويعتقد معد الدراسة، جيف وايز، أن الفجوة الزمنية البالغة ساعة و13 دقيقة، في سجل الرحلة المنكوبة، شهدت هبوط الطائرة أو انعطافها أو دورانها في مسارات دائرية، وفقا لتقارير "إكسبريس".

وقال وايز، الذي كتب كتاب "الطائرة التي لم تكن هناك": "نجهل ما حدث بين الساعة 6:28 مساء، عندما شُغّل جهاز (sitcom)، والساعة 7:41 مساء. هل قامت الطائرة بمنعطف واحد أم حلقت في دوائر، أو ربما هبطت في مكان ما ثم أقلعت مرة أخرى؟".

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وفي حال هبطت الطائرة، يمكن أن تكون تحطمت في ماليزيا أو بالقرب منها، في تايلاند أو إندونيسيا أو كمبوديا أو فيتنام. كما يمكن أن يحمل موقع الهبوط أدلة حيوية حول مصير الطائرة، التي كان على متنها 239 مسافرا لقوا حتفهم في رحلة كان يفترض أن تنقلهم من كوالالمبور إلى بكين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة "MH370" اختفت، يوم 8 مارس عام 2014، ولم يُقدم أحد تفسيرا قاطعا لما حدث لها.

وفي الشهر الماضي، تجمعت عائلات الضحايا لإحياء الذكرى الخامسة لاختفاء الطائرة الماليزية، حيث قالت ابنة مسافرة: "لا يسعني إلا أن أتساءل، أين والدتي؟ ولماذا لم نجد الطائرة بعد؟".

المصدر: ميرور