شاهد.. ابنة كارديشيان تسرق الأضواء منها وتخطو على منوال والدها

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان مقاطع فيديو اليوم الاثنين لابنتها البكر نورث ويست، وهي تغني صحبة جوقة الإنجيل خلال تجمع "كاني ويست الأسبوعي لخدمة الكنيسة".

وسرقت نورث الأضواء من والديها خلال الاحتفالية، أمس الأحد، فغنت مع والدها مغني الراب الشهير كاني ويست بحيوية حصدت إشادة الحضور، فيما اكتفت كارديشيان بتوثيق موهبة نجمتها الصغيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول اسم نورث بكثرة على شبكة الإنترنت، فقد سبق لأخبار الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، والتي يبدو أن لديها ميولا فنية بارزة، أن اجتاحت الميدان الإعلامي في أكثر من مناسبة.

Had to move up front and center 😂⭐️ pic.twitter.com/VWBZuWEq2d — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 8 avril 2019

North ⭐️ pic.twitter.com/cJvsBslcz7 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 8 avril 2019

المصدر: RT