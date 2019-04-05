"بوينغ" تعلن عن خلل تقني جديد قد يطيح نهائيا بطراز "737 ماكس"

أعلنت شركة بوينغ عن اكتشافها "خللا صغيرا نسبيا" جديدا، في نظام تشغيل طائراتها من طراز "737 ماكس"، والذي من شأنه إيقاف استخدام الطراز "المشبوه" لمدة أطول.

وكانت إثيوبيا قد حملت نظام تشغيل بوينغ "737 ماكس"، مسؤولية تحطم طائرتها ومقتل 157 راكبا على متنها، وذلك عندما أجبر نظام التشغيل الطائرة على الانخفاض الشديد والتوجه نحو الأرض، عندما كانت في وضعية الطيران، في حين أعلنت بوينغ، في 4 أبريل الجاري، عن اكتشافها خللا تقنيا آخر.

وفي تصريح الشركة العملاقة لصحيفة "واشنطن بوست"، أكدت أن الخلل الذي اكتشف مؤخرا يؤثر على "أجهزة استقرار الطائرة" في الأجواء، بينما عدت "إدارة الطيران الفدرالية" أن الخلل الأخير "عامل خطير" يهدد سلامة الطيران، وأمرت بوينغ بإصلاحه على الفور.

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وأضافت بوينغ أن الخلل التقني يحتاج لأسابيع حتى يتم إصلاحه تماما، ما يعني تمديد منع طائرات "737 ماكس" من التحليق، للمستقبل القريب بالحد الأدنى.

وكانت الطائرتان المنكوبتان، الإثيوبية رحلة رقم 302 والإندونيسية رحلة رقم 610، قد انخفضتا تلقائيا أثناء الطيران وتوجهت مقدمتاهما نحو الأسفل، لتتحطم الأولى على اليابسة والثانية في المحيط، إذ وجد المحققون تشابها واضحا بين مسببات الحادثتين.

المصدر: RT