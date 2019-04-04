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شبان يتعرضون لحادث سير مروع خلال بث مباشر! (فيديو)

متفرقات

شبان يتعرضون لحادث سير مروع خلال بث مباشر! (فيديو)
Live Leak: jutu318
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انتشر مقطع فيديو يوثق حادث مرور تعرض له أربعة شبان في الهند، بينما كان أحدهم يسجل بثا مباشرا بكاميرا هاتفه الذكي، من داخل السيارة.

ويظهر البث الذي سجله الشاب لحظة حدوث الحادث المروري، وانقلاب السيارة التي كان يستقلها أربعة شبان وطفل.

ولم يتم تأكيد الوضع الصحي لركاب السيارة عقب الحادثة، والتي جرت على ما يبدو على طريق نقل عام. 

المصدر: Live Leak

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