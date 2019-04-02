العثور على مخطوطة مفقودة تعود لابن كولومبوس

عثر في مكتبة جامعة كوبنهاغن الدنماركية على مخطوطة ثمينة تعود إلى مكتبة فرناندو كولومبوس، الابن الأكبر للرحالة الإسباني، كريستوفر كولومبوس.

وتفيد وكالة "تاس" الروسية، استنادا إلى بيان صحفي لجامعة غرناطة، بأن هذه المخطوطة التي تحتوي على 1000 صفحة، كتبت في القرن السادس عشر، وكانت تعد مفقودة لفترة طويلة. وتحمل هذه المخطوطة عنوان "كتاب الخلاصة"، وتحتوي على أكثر من 3 آلاف تفسير وتوضيح لكتب فرناندو كولومبوس.

وأكد البروفيسور، خوسيه ماريا بيرس فرنانديز، من جامعة غرناطة والبروفيسور، إدوارد ويلسون، من جامعة كامبريدج على أن هذه مخطوطة أصلية، مع أنها تفتقد إلى بعض الصفحات في بدايتها ونهايتها.

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ويعتقد الخبراء أن هذه المخطوطة وصلت إلى مكتبة جامعة كوبنهاغن من مجموعة العالم الإيسلندي، أرني ماغنوسون، الذي كان رئيسا لكرسي في الجامعة، وكان يهتم بتاريخ إيسلندا، وحصل على بعض النصوص الإسبانية القديمة وغيرها، كان سفير الدنمارك لدى إسبانيا قد جلبها معه إلى كوبنهاغن بعد انتهاء عمله في مدريد نهاية القرن السابع عشر.

يذكر أن ابن الرحالة الإسباني جمع خلال حياته مكتبة كبيرة تحتوي على 15 ألف كتاب، بعضها حاليا في مكتبة إشبيلية والبعض الآخر مفقود.

المصدر:فيستي. رو