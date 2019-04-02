موسكو تدق ناقوس الخطر وتستعد لمحاربة "غزو الثعالب"!

أكد رئيس هيئة حماية البيئة والموارد الطبيعية في موسكو، أنطون كولباتشيفسكي، أن السلطات الروسية بدأت إجراءاتها للتعامل مع ظاهرة انتشار الثعالب في الغابات القريبة من العاصمة.

وقال كولباتشيفسكي: "مصطلح غزو الثعالب للمناطق السكنية في العاصمة الروسية الذي ظهر مؤخرا، هو مصطلح مبالغ فيه، ومن يسمعه يعتقد أن هذه الحيوانات موجودة في كل مكان في المدينة... نعم لقد تلقينا العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع في السنتين الأخيرتين، لذا بدأنا إجراءاتنا لوضع خطة عمل متكاملة لحل المشكلة قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف المسؤول قائلا: "لقد بدأنا أبحاثا حول الموضوع مع اللجان البيطرية المختصة، ونعمل على نشر حملات توعية لسكان العاصمة، وندرس الخبرة العالمية في هذا المجال".

وأشار كولباتشيفسكي إلى أن الهيئات البيئية في موسكو تراقب عن كثب جميع الحيوانات البرية المتواجدة في الغابات والحدائق القريبة من المناطق السكنية في العاصمة، وخصوصا تلك القريبة من جنوب وجنوب شرق المدينة، وبالإضافة إلى الثعالب، فالهيئات مهتمة أيضا بمراقبة الأيائل والأرانب البرية وحيوانات الراكون والكلاب الشاردة.

وكان المسؤول قد ذكر في وقت سابق أن "ظاهرة هجرة الحيوانات البرية من المناطق الجنوبية في روسيا نحو موسكو، سببها الارتفاع الذي طرأ على درجات الحرارة، وتغير المناخ في السنوات الأخيرة".

المصدر: نوفوستي+ وكالات روسية