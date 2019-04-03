مصارع عملاق "يمازح" رجلا ويكاد أن يفقده وعيه (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوثق حادثة غريبة، جرت بين مصارع هندي شهير وفني إعلامي، كادت أن تفقد الأخير وعيه.

وبدأت الحادثة عندما كان الفني يلقن المصارع العملاق، "خالي العظيم"، الوضعية التي يجب اتخاذها أثناء التقاط الصور في الاستوديو، حيث ضاق الأخير ذرعا بتوجيهات الفني وسدد صفعة مفاجئة لوجهه، طرحته أرضا وكادت أن تفقده وعيه.

ولم يتم التأكد فيما إذا كان المصارع يمازح الفني أو أنه فعلا أراد الاعتداء عليه، في حين انتقدت غالبية مشاهدي الفيديو تصرف المصارع واستقواءه على الفني الذي يصغره طولا وحجما.

المصدر: Live Leak