ديسمان يمنعان أمهما من النوم في موقف طريف! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق حادثة طريفة لدبة لا تستطيع الخلود للنوم، بسبب ديسمين صغيرين يحاولان اللعب معها وحرمانها من الراحة.

والتقط المقطع في محمية طبيعية في ولاية ألاسكا الأمريكية، ويظهر إصرار الدبين الصغيرين على اللعب مع أمهما ومنعها من النوم.

وانتشر مقطع الفيديو سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين علق أحد المتابعين مازحا: "تحتاج هذه الدبة لجليس دببة صغار، تماما كما لدى البشر، حتى تتمكن من الخلود للنوم".

المصدر: يوتيوب