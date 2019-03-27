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كلبة تدخل موسوعة غينيس الروسية بلقب "الأم البطلة"! (فيديو)

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كلبة تدخل موسوعة غينيس الروسية بلقب
Gettyimages.ru Sarah Stier / Stringer
صورة أرشيفية
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دخلت كلبة من سلالة كين كورسو، تعيش في قرية رامون التابعة لمنطقة فورونيج الروسية، السجل الروسي للأرقام القياسية باعتبارها "الأم البطلة" الأكثر إنجابا من نوعها.

وذكر موقع لايف الروسي، أن "الكلبة البطلة" التي أطلق عليها اسم "كيمبرلي"، أنجبت في 19 يناير الماضي، 19 جروا دفعة واحدة، وهذه هي الولادة الأولى بالنسبة لها.

ونفق جرو واحد من مواليد الكلبة، وبقيت الجراء الـ 18 على قيد الحياة، وجميعها الآن بحالة صحية جيدة.

المصدر: لايف. رو

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