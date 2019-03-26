ملك إسبانيا يعلق داخل طائرته في الأرجنتين!

بدأت الزيارة الرسمية لملك وملكة إسبانيا إلى الأرجنتين على نحو سيئ، وذلك عندما حطا بطائرتهما في المطار وعلقا داخلها، نظرا لقصر السلالم الجوية التي خصصت لإنزالهما من الطائرة.

وبعيد هبوط الطائرة الملكية في مطار "Jorge Newbery" في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، تعذر على الملك فيليب السادس والملكة يتيسيا لقاء الوفود الرسمية التي كانت في استقبالهما على مدرج المطار.

كما توجب على الجميع الانتظار حتى تحل مشكلة السلالم التي خصصت للطائرة الملكية، إذ كانت قصيرة ولم تطل باب الطائرة.

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وجاء على رأس الوفود المستقبلة للعائلة الإسبانية الملكية كل من: وزير خارجية إسبانيا، جوزيب بوريل، وزير خارجية الأرجنتين، جورج فوري، حيث انتظرا طويلا على السجادة الحمراء أمام مخرج الطائرة.

وفي نهاية المطاف، تم توظيف سلم جوي بديل يستخدم عادة لطائرة الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، حيث انتظر الزوجان الملكيان لأكثر من ساعة داخل الطائرة، إلى أن تمكنا من النزول وملاقاة مستقبليهما.

المصدر: RT