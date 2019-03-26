مقتنيات ثمينة لأشهر رئيس وزراء بريطاني في مكب للنفايات! (فيديو)

وجد موظف يعمل في مكب نفايات في بريطانيا "أمتعة" في أكوام القمامة، تعود لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل (1874-1965).

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ديفيد روز، الذي يعمل في مركز فرز النفايات منذ 15 عاما، عثر على حافظة إسطوانية وحافظة تبغ وسيجار السياسي البريطاني.

إقرأ المزيد

كما وجد روز رزمة مؤلفة من 200 رسالة كتبتها طباخة تشرشل لابنها، تصف فيها رئيس الوزراء البريطاني الشهير بطريقة غير متوقعة.

وقال العامل، بعد قراءته للرسائل: "كانت تكتب لابنها كل يوم عن شؤون تشرشل اليومية وأنشطته ومزاجه وصحته وحقائق مثيرة عنه".

وأشارت الصحيفة إلى أن تشرشل كان قد أهدى مجموعة من مقتنياته لطباخته، مكافأة لها على تفانيها بالعمل وأرفقها بصورة له تحمل توقيعه.

وأكد خبراء التحف والمقتنيات الأثرية في برنامج "Antiques Roadshow"، على قناة "بي بي سي"، قيمة اللقى التي عثر عليها روز، وقدروا قيمتها بأكثر من 13 ألف دولار.

وأشار أحد الخبراء إلى أن المراسلات التي تحتوي على تفاصيل يومية لحياة تشرشل، هي التي أقنعتهم بصحة ما عثر عليه العامل.

المصدر: ديلي ميل