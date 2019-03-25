مغامر روسي يقفز شبه عار من الطائرة متحديا البرد القارس! (فيديو)

تمكن مغامر روسي من تحقيق رقم قياسي عالمي عندما أقدم على القفز من طائرة محلقة، وهو يرتدي سروالا قصيرا فقط، في الأجواء الباردة لجمهورية ياقوتيا الروسية.

وقام المغامر، أوليغ ريزانوف، بالقفز من ارتفاع يقارب 4.1 كيلومتر، في 23 مارس الجاري، مسجلا رقمه القياسي الثاني عشر، في تحدي الظروف المناخية القاسية، في حين أكد اتحاد القفز المظلي في ياقوتيا أن درجة الحرارة بلغت 23 تحت الصفر في ذلك اليوم.

واستعد ريزانوف طويلا للقيام بقفزته، من خلال تدريبات مكثفة في الطبيعة الباردة، ممزوجة مع "شعائر وتقاليد محلية"، حسب ما أدلى به عبر إنستغرام.

يذكر أن المغامر الروسي تمكن من تسجيل أول أرقامه القياسية في البرد الشديد خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي، عندما سبح لمدة دقيقتين كاملتين في المياه المتجمدة للبحر الأسود.

المصدر: RT