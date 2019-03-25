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استخدام فئران ميتة لتهريب مخدرات إلى سجن بريطاني! (صور)

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استخدام فئران ميتة لتهريب مخدرات إلى سجن بريطاني! (صور)
freestocks.org /Pexels
اكتشاف فئران ميتة محملة بالمخدرات في سجن بريطاني
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عُثر على 3 فئران ميتة محشوة بمواد مهربة، مثل المخدرات والهواتف المحمولة، داخل سياج يحيط بسجن في بريطانيا.

وقام الضباط بشق بطون الفئران ليعثروا على 5 هواتف محمولة وشواحن و3 بطاقات "SIM"، وأوراق السجائر ومخدرات بما في ذلك نبات القنب.

وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى وصول الفئران إلى داخل السجن، عبر مجرمين منظمين بالتنسيق مع الجاني في الداخل، وفقا لوزارة العدل.

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وقال وزير السجون، روري ستيوارت، إن "وجود المخدرات والهواتف المحمولة خلف القضبان، يعرض السجناء وضباط السجون وعامة الشعب للخطر".

وفي حين استُخدمت كرات التنس والحمام الزاجل لتهريب المواد الممنوعة إلى السجون سابقا، قالت الوزارة إن الحالة المسجلة في "HMP Guys Marsh"، كانت الأولى من نوعها فيما يخص استخدام الفئران الميتة.

وتجدر الإشارة إلى أن السجون تحاول وقف تهريب الهواتف، وسط مخاوف من استخدامها لتسهيل ارتكاب المزيد من الجرائم وتخويف الضحايا من وراء القضبان.

ويقول المسؤولون إن السجناء يتبنون أساليب ابتكارية متزايدة لإخفاء السلع المهربة، بما في ذلك تخزينها في أثاث مجوف أو في أدوات كهربائية.

المصدر: ميرور

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