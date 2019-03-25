زوج نجمة مصرية مشهورة يوضح حقيقة الاعتداء عليها

كشف رجل الأعمال المصري، إيهاب محمود، زوج نجمة الموسم الخامس من برنامج "ستار أكاديمي" الفنانة شاهيناز تفاصيل مثيرة بشأن حقيقة اعتدائه عليها وعلى والدتها.

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وقال محمود خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، إن القصة بدأت حين فوجئ بوجود زوجته شاهيناز خارج مصر منذ 8 أيام، ما بين دبي وإندونيسيا، في حين أنها كانت قد أبلغته أنها ستذهب لرحلة عمل ما بين مدينة الجونة والعين السخنة، وتركت له ابنهما حتى تتفرغ لإحياء الحفلات الغنائية هناك.

وأوضح إيهاب أنه أصيب بعدها بالضيق الشديد، مثل أي رجل شرقي لديه غيرة على زوجته وأهل بيته، ولكنه لم يقدم على ضربها، مؤكدا أنه لم يخطف نجله مثلما ادعت.

وأشار إلى أن زوجته وضعت شاشا على أنفها كي تظهر أنه اعتدى عليها، لكن الحقيقة أنها تعاني من الجيوب الأنفية، وأي لمسة في أنفها تؤدي إلى نزول الدم.

وذكر أن كل ما في الأمر أنه حين ذهب لأخذ ابنه لفسحة، تعدت عليه زوجته ووالدتها التي وصفها بأنها طويلة اللسان واليد، اعتقادا منهما بأنه سيخطف نجله، فكان يدافع عن نفسه فقط، قائلا: "لم أعتد عليهما، لأننا لسنا في غابة، ولن أضرب سيدات".

وقال إنه منفصل عن شاهيناز منذ عامين ونصف العام، وهناك قضايا خلع أقامتها ضده، ولكن تم رفضها في المحاكم، مضيفا: "لو تم الكشف عن زوجته شاهيناز سيتم التأكيد على أنه لا توجد أي مشكلة في أنفها، وهي سليمة تماما"، متوعدا بمقاضاتها بعد حملة التشهير بحقه.

وفاجأت الفنانة المصرية جمهورها بنشر صورة لها، زعمت فيها أن زوجها اعتدى عليها ورفض أن يعطيها ابنها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT