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ظاهرة نادرة تفاجئ روسيا أثناء جلسة تصوير فتاتين في الجاكوزي! (فيديو)

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ظاهرة نادرة تفاجئ روسيا أثناء جلسة تصوير فتاتين في الجاكوزي! (فيديو)
instagram.com/valentin_apatity
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صور الفنان المحترف، فالانتين جيغانوف، صورا وفيديو نادرا لظهور "الأعمدة الشمسية" فوق مدينة أباتيتي بمقاطعة مورمانسك في شمال غرب روسيا.

ونشر جيغانوف قسما من الصور ومقطع الفيديو، الذي يصور سماء المدينة الروسية الشمالية ويعكس ظاهرة غريبة من الألوان المختلفة على خلفية ظهور "أعمدة الشمس"، على موقع يوتيوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأشار جيغانوف، في حديث لصحيفة ديلي ميل، إلى أنه لم ير من قبل مثل هذه "الأعمدة الشمسية الملونة". وخطط المصور الروسي بداية لتصوير فتاتين في حوض للجاكوزي في الهواء الطلق، وفقا لجيغانوف، على خلفية أضواء الشفق القطبي الشمالي فقط.

لكن تلك الأمسية أذهلت الفنان، الذي قرر توثيق الظاهرة الطبيعية النادرة بسلسلة من الصور الفوتوغرافية ومقطع فيديو.

المصدر: لينتا. رو

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