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مفاجأة تثير الاشمئزاز في طبق حساء تايواني!

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مفاجأة تثير الاشمئزاز في طبق حساء تايواني!
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دعا أحد سكان تايوان صديقا له على وجبة غداء في أحد المطاعم، لكن طبق الحساء أصاب الصديقين بالذهول لمحتواه العجيب.

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وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الحادث وقع في مدينة سين شو شمال غربي تايوان، عندما قدم النادل للصديقين طبقا من حساء هوغو (إناء فيه مرق يغلي على طاولة الطعام مباشرة، ويتم إضافة اللحوم والخضروات والمعكرونة وغيرها من المواد حسب رغبة الزبون).

ودهش الصديقان لدى اكتشافهما فأرا مسلوقا داخل إناء الحساء. وقال صاحب الوليمة، إين مين، الذي غضب من عمال المطعم، عبر منشور على صفحات التواصل الاجتماعي: "أشتري لصديقي حساء وفجأة أرى فأرا ميتا. ما هذا؟ هل هو عرض ترويجي: اشتر واحصل على هدية؟".

وقدم الندل اعتذاراتهم للصديقين وجلبا على الفور طبقين جديدين من الحساء.

المصدر: ديلي ستار

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