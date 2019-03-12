مسافرة تجبر طائرة سعودية على العودة بعد نسيان طفلها في المطار!

اضطرت طائرة ركاب سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إلى العودة إلى جدة بعد أن اكتشفت مسافرة أنها نسيت طفلها في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح طلب الطيار من مراقبي الحركة الجوية الحصول على إذن للعودة إلى المطار.

Plane forced to turn around after woman claims she forgot her baby https://t.co/o7W0RBp2Vypic.twitter.com/ygoxZj98hh — Daily Mirror (@DailyMirror) March 12, 2019

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ووسط ذهول طاقم مراقبة الحركة الجوية، يقول الطيار: "هل يمكننا العودة أم ماذا؟ لقد نسيت مسافرة طفلها في صالة الانتظار وترفض استكمال الرحلة".

وهنا تأكد الطاقم من قوانين بروتوكول الرحلات الجوية، وردوا بالقول: "حسنا يمكنك العودة، هذا أمر جديد تماما بالنسبة لنا".

وادعى مستخدم موقع "تويتر"، الذي شارك الصوت الأصلي للحادث، أن الأم لم تترك طفلها في صالة الانتظار بمفرده، بل كان مع أخته التي استقلت الحافلة الخطأ، وتأخرت عن الرحلة.

وعندما أدركت الأم أن ابنتها وأخاها لم يصعدا على متن الرحلة، أصرت على عودة الطائرة، وفقا للتقارير.

المصدر: ميرور