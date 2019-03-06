وسط التوتر مع باكستان.. "طيران الهند" تلزم طواقمها بإجراء لافت

طالبت شركة "طيران الهند" طواقمها الجوية العاملة على متن طائراتها، بذكر تحية وطنية للأمة في نهاية كل إعلان يرد على متن الطائرة.

ويتوجب على أفراد الطواقم الجوية من الآن فصاعدا، اختتام الإعلانات التي يطلقونها خلال الرحلات بعبارة "تحيا الهند"، توافقا مع الأجواء السياسية التي تمر بها البلاد.

ووجه رئيس مديرية العمليات لدى الشركة الهندية، أميتاب سينغ، رسالة رسمية إلى كافة الطواقم الجوية، جاء فيها: "بتطبيق فوري، يطلب من الجميع ذكر (تحيا الهند) في نهاية كل إعلان، وذلك مع وقفة طفيفة وحماس كبير".

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ويأتي القرار الأخير توافقا مع تزايد الحماس الوطني الناجم عن التصعيد الأخير والخطير مع الجارة، باكستان، الذي تخلله إسقاط طائرات حربية ومناوشات عسكرية على الحدود بين البلدين.

وعلى ما يبدو، لم تتردد "طيران الهند"، المملوكة من قبل الحكومة، في التعبير عن المشاعر الوطنية الحماسية التي ترافق التوتر الحاصل بين نيودلهي وإسلام آباد.

كما أشعل قرار الشركة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن ترديد الشعار عقب كل إعلان على متن الرحلات الطويلة قد يكون "مزعجا" للركاب، بينما أشار آخرون إلى وجوب معالجة الشركة لمشكلات داخلية أخرى، "قد تكون أكثر أهمية، هذا إن أرادت فعلا جلب المجد للهند".

Now with this new move, I’m sure Air India will soon become profitable. Jai Hind! pic.twitter.com/5Am6UyiQPe — Harsh Goenka (@hvgoenka) March 4, 2019

المصدر: RT + Twitter