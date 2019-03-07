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متحف روسي ومسجد عربي ضمن أشهر الأماكن السياحية في العالم!

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متحف روسي ومسجد عربي ضمن أشهر الأماكن السياحية في العالم!
imageBROKER.com-© Moritz Wolf
ساحة إسبانيا في مدينة إشبيليا
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نشر موقع "Stasher‎" قائمة بأكثر الأماكن والمتاحف جذبا للسياح في العالم، والتي ضمت متحف الإرميتاج في بطرسبورغ الروسية ومسجد الشيخ زايد في الإمارات العربية.

وأخذ الخبراء بعين الاعتبار، في تصنيف أكثر المواقع السياحية جذبا في العالم، معايير السلامة وقرب الأماكن من المطارات وشعبيتها وشهرتها على موقع إنستغرام "المتخصص" بصور المواقع السياحية.

Russian Look-© Zamir Usmanov
متحف الإرميتاج في مدينة بطرسبورغ

وسجل متحف الإرميتاج في مدينة بطرسبورغ الروسية 6.95 نقطة، وجاء في المركز الـ 25، وأصبح الموقع الروسي الأكثر شهرة في العالم على موقع "Stasher".

ZUMAPRESS.com-© Huang Guanghui
مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي
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واحتلت ساحة إسبانيا في مدينة إشبيلية، الموقع الأول في هذا التصنيف، بحصولها على 8.13 نقطة. وجاءت في المرتبة الثانية قمة ماترهون في سلسلة جبال الألب بسويسرا، والتي حصلت على 8.08 نقطة.

أما المرتبة الثالثة في هذا التصنيف فقد كانت من نصيب متنزه "بوي دو فو" التاريخي غرب فرنسا الذي حصل على 7.99 نقطة.

ودخل مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي ضمن الأماكن الـ 10 الأوائل في هذا التصنيف، واحتل المركز الخامس بـ 7.78 نقطة.

المصدر: لينتا. رو

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