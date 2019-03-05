صديقه عرف الجواب.. سؤال سياسي جدلي يحرم "عبقريا" من المليون!

فشل متسابق "عبقري"، شارك في العرض الأول للموسم الجديد من برنامج "من سيربح المليون؟" بنسخته البريطانية، في الإجابة عن سؤال المليون ليخرج من المسابقة بـ 500 ألف جنيه إسترليني.

وبجدارة مستحقة، وصل، جون روبنسون، البالغ من العمر 36 عاما، إلى سؤال المليون القائل: "أي من رؤساء وزراء بريطانيا هؤلاء لم يشغل منصب وزير الخارجية؟: ونستون تشرشل، أليكس دوغلاس-هوم، أنتوني إيدن، هارولد ماكميلان". وبالطبع، لو قال تشرشل، لأصبح مليونيرا.

And that’s the end of John Robinson’s amazing run in the chair! 🤑 £500,000 for our English teacher from Birmingham 👏 👏 👏 #WhoWantsToBeAMillionairepic.twitter.com/LfP7h98V8o — Who Wants To Be A Millionaire? (@MillionaireUK) March 4, 2019

ولكن مدرس اللغة الإنجليزية من برمنغهام، جون، عبّر عن سعادته بالفوز بنصف الجائزة الكبرى، متعهدا بشراء منزل جديد والتقدم للزواج من صديقته كلوي، عمرها 28 عاما، قائلا: "لم يعد لدي عذر بعد الآن".

“I didn’t actually ever believe I’d say this, but I’m going to, this is your question for a million pounds” – Which of these UK prime ministers never served as foreign secretary? #WhoWantsToBeAMillionaire — Who Wants To Be A Millionaire? (@MillionaireUK) March 4, 2019

وتميز المتسابق البريطاني بأنه أول من يصل إلى المرحلة النهائية من المسابقة، التي أعيد إطلاقها العام الماضي مع المقدم جيرمي كلاركسون، منذ عام 2006.

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وللأسف، اكتشف روبنسون بعد تسجيل العرض، في يناير الماضي، أن صديقه مارتن، الذي طلب مساعدته هاتفيا في المسابقة، يعرف الإجابة على سؤال المليون.

وقال روبنسون: "لو تركته للسؤال الأخير، لكنت مليونيرا الآن. ولكن لا يجب أن أشعر بالإحباط، لأنني احتجت له في سؤال حول الهندسة بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني".

وعن الفوز، قال جون: "كنت أرتعش وأضحك، ظننت أن شخصا ما سيأتي ويقول: هذه نهاية اللعبة، الآن الواقع الحقيقي".

الجدير بالذكر أن جون روبنسون سيتابع مهنة التدريس، مصرا على مساعدة الطلاب عندما يتقدمون للامتحانات.

المصدر: ميرور