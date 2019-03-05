رصد "سلاح نازي خطير" في القارة القطبية الجنوبية (صورة)

نشر متقص عن نظريات المؤامرة مقطع فيديو جديدا على موقع يوتيوب، ادعى من خلاله رصد غواصة حربية نازية، "U-Boat"، كانت مخفية تحت الجليد القطبي للقارة الجنوبية.

ويعتقد كثيرون بوجود ارتباط وثيق بين ألمانيا النازية والقارة القطبية الجنوبية، كما يدعي أنصار نظرية المؤامرة أن قادة نازيين فروا إلى قواعد سرية في القارة القطبية الجنوبية، عقب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

ويعد المتقصي الذي أطلق على قناته على يوتيوب، اسم "MrMBB333"، أحد المؤمنين بتلك النظريات الجدلية، حيث نشر مؤخرا مقطعا يكشف أسرارا مخبأة في القارة الجنوبية، بدأت تتكشف مؤخرا مع تسارع ذوبان الجليد الناجم عن الاحتباس الحراري لكوكب الأرض.

وفي إطار ما سبق، نشر المتقصي الرقمي صورة غريبة تظهر جسما رماديا يبدو واضحا عبر الجليد، قام بالتقاطها من خلال تطبيق "Google Earth"، ليدعي لاحقا أن الجسم يعود لغواصة حربية نازية، "U-Boat".

كما نشر المتقصي في المقطع نفسه صورة أخرى لجسم مخفي تحت الجليد، يعتقد أنه يعود لغواصة أخرى، لكنه لم يحدد نوعها وتاريخها.

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وبرر المتقصي اكتشافه الخاص بغواصة "U-Boat"، بكون الخطوط الخارجية للجسم المكتشف ليست من وحي الطبيعة، وأنها تملك تصميما هندسيا بشريا.

وفي السياق نفسه، لا يمكن استبعاد الفرضية الأخيرة أو تكذيبها، نظرا لأن علماء من روسيا كانوا قد اكتشفوا سابقا وجود محطة أرصاد جوية سرية، قام النازيون ببنائها في القارة القطبية الشمالية في عام 1942.

You-Tube: MrMBB333

المصدر: Sputnik News