مشاهد مرعبة لعنكبوت ضخمة تحاول التهام جرذ!

نشرت قناة ناشيونال جيوغرافيك على يوتيوب شريط فيديو يظهر محاولة عنكبوت رتيلاء ضخمة التهام فأر جرابي في إحدى غابات بيرو.

ويظهر في الفيديو كيف قبضت العنكبوت على الحيوان الصغير من رقبته، ليقاوم الأخير قليلا ثم تشل حركته تماما، وتجره العنكبوت بعدها لتباشر بالتهامه.

إقرأ المزيد

وبعد مشاهدة الفيديو، قال علماء من جامعة ميتشيغان الأمريكية إن العناكب الكبيرة تهاجم عادة بعض الحيوانات صغيرة الحجم عندما تكون جائعة جدا، لكن غذاءها الأساس يعتمد على الحشرات.

أما عناكب الرتيلاء كالعنكبوت الذي ظهر في الفيديو، فهي فصيلة من الحشرات التي تعيش في المناطق الدافئة كأمريكا الجنوبية والغربية، والعديد من مناطق آسيا والشرق الأوسط.

المصدر: لايف. رو