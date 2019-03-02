رائحة كريهة تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا لإسعاف الركاب!

هبطت طائرة تابعة لشركة "Alaska Airlines‎" بشكل اضطراري بعد شكاوى من ركابها من رائحة كريهة قوية مجهولة المنشأ.

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وذكرت صحيفة فوكس نيوز، أن رحلة طائرة بوينغ "737-900" التي كانت متوجهة من شيكاغو إلى سياتل، هبطت في مطار مدينة مينيابوليس الأمريكية لاختناق الركاب وطاقم الطائرة بسبب رائحة قوية مجهولة المصدر.

وساعد الطاقم الطبي في الطائرة، بعد هبوطها، 12 من ركابها ونقل أربعة منهم إلى المستشفى.

وذكر ممثلو شركة "Alaska Airlines"، أنه خلال الفحص الدقيق للطائرة، لم يتم العثور على مصدر الرائحة. ونتيجة لذلك، ألغيت الرحلة وأرسل ركابها البالغ عددهم 144 إلى سياتل على متن طائرات أخرى.

المصدر: فوكس نيوز