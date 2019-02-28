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بالفيديو.. الشاعر العراقي عباس جيجان يحرج لجين عمران

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بالفيديو.. الشاعر العراقي عباس جيجان يحرج لجين عمران
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تعرضت المذيعة السعودية لجين عمران لموقف محرج وظريف في نفس الوقت خلال تقديمها لحلقة من برنامج "أمير الشعراء" الذي يُعرض على قناة "بينونة" الإماراتية.

وارتجل الشاعر الشعبي العراقي عباس جيحان، المعروف بفكاهته، على الهواء قصيدة غزلية في المذيعة المشهورة قال فيها: "خلي اللي يقول يقول، عراقي يحب سعودية".

ونشرت المذيعة عمران الفيديو عبر حسابها في "تويتر" وغردت: "الصديق القديم والشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي وحبه للمفاجآت وارتجال المواقف"، مضيفة: "للأمانة أضحكني وأضحك الجمهور".

المصدر: وكالات

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