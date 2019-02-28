علم ضخم يقذف جنديا في الهواء لارتفاع 6 أمتار! (فيديو)

شارف جندي مكسيكي على الموت عندما وجد نفسه معلقا في الهواء بعلم خاص بالمراسم الرسمية، بينما كان يتدرب على رفعه مع فرقته في الجيش بحديقة عامة.

وشارك الجندي المكسيكي، راؤول ميسال فلوريس، من ولاية تشيواوا، في تدريبات خاصة لحفل رفع علم المراسم في حديقة عامة.

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لكن أمرا ما حصل في التدريب، تسبب بتعلق قدم الجندي بقماش العلم الذي رفعه لارتفاع 6 أمتار. وسقط الجندي، عند اكتمال فتح العلم في الهواء، تحت أنظار وصرخات الحاضرين على وقع موسيقى الأوركسترا العسكري.

وقال راؤول ميسال فلوريس: "اعتقدت أنني سأموت، وفكرت في أمي".

وهرع زوار الحديقة على الفور لمساعدة راؤول، ونقل إلى مستشفى عسكري. وشخص الأطباء إصابة الجندي بجراح في الصدر والساقين، إضافة لإصابة في الرئة وكسر في 3 أضلاع.

وأعلن الأطباء أن حالة الجندي مستقرة وبدأ يتماثل للشفاء. وحضر حاكم الولاية، خافيير كورال، لعيادة الجندي، ووعد بمساعدة عائلته.

المصدر: ديلي ميل