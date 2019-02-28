شاهد لحظة انزلاق طائرة على مدرج مطار في موسكو!

نشرت وسائل إعلام روسية فيديو جديدا سجلته كاميرات المراقبة في مطار شيريميتيفو، يظهر الطائرة التي انزلقت على أحد المدارج.

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وتكسرت معدات وأجزاء عدة من الطائرة، التي كانت قادمة من العاصمة الأذربيجانية إلى موسكو، في 26 من فبراير الجاري، عندما انزلقت على مدرج المطار.

يذكر أن الطيارَين وثلاثة ركاب كانوا على متن الطائرة الخاصة نزلوا بسلام منها ولم يصابوا بأي أذى.

المصدر: RT