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فيتنام تطرد شبيه كيم جونغ أون قبل انعقاد القمة الأمريكية الكورية

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طردت فيتنام شبيه رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قبل انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في العاصمة، هانوي.

وذكر الشبيه المبعد، هاورد، عبر موقع فيسبوك، أنه طُرد من الفندق الذي يقيم به في هانوي، ومن ثم رحل على متن طائرة متوجهة إلى هونغ كونغ، بعد إعلان الشرطة الفيتنامية أن تأشيرة دخوله "غير صالحة".

وعقد هاورد مؤخرا "قمة مزيفة" مع شبيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واسمه، راسيل وايت، لتقوم السلطات الفيتنامية بتوقيفهما معا وتحذيرهما من ممارسة مزيد من "السخرية السياسية".

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وفي رده على تحذيرات الشرطة، تحدث هاورد لقناة BBC البريطانية قائلا: "الهجاء هو سلاح قوي ضد أي دكتاتور.. إنهم يخافون من شابين يشبهان شخصيات حقيقية".

وبعد وداعه لشبيه كيم، بقي شبيه ترامب، وايت، في هانوي، إلا أن السلطات اشترطت عليه عدم الظهور بالزي الذي يتشبه به بالرئيس الأمريكي.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتصدر بها الشبيهان عناوين الأخبار العالمية، إذ ظهرا معا خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، العام الماضي، في حين طردا أيضا من الحفل الافتتاحي للبطولة الدولية آنذاك.

You-Tube: AFP news agency
لقطة من وداع شبيه ترامب لشبيه كيم، قبيل مغادرة الأخير لفيتنام.

المصدر: Newshub

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