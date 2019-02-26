مشاهد مرعبة لرياح عاتية تتلاعب بطائرة حاولت الهبوط!
نشرت صفحة "Rock Radio" على تويتر شريط فيديو يظهر محاولة هبوط خطرة لطائرة ركاب كبيرة.
ويظهر الفيديو كيف حاول الطيار الاقتراب من المطار والهبوط بالطائرة، لكن الرياح العاتية جعلتها تخرج عن مسارها وتتأرجح في الهواء بصورة خطرة جدا، ما اضطرّ الطيار لإلغاء الهبوط.
This lunchtimes @British_Airways flight from London Heathrow has diverted to Malaga due to strong winds at Gibraltar Airport 😬 #Gibraltar#Airport#GibraltarAirport#AbortedLanding#StrongWinds#BA492pic.twitter.com/Oi8DxwNwQ9— Rock Radio (@RockRadio) 25 февраля 2019 г.
وتبعا لموقع "Rock Radio"، فإن الطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وكانت متوجهة يومها من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جبل طارق.
المصدر: لايف. رو