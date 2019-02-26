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بالفيديو.. كيم جونغ أون في بؤرة العدسة.. لفافة تبغ في محطة قطارات بالصين!

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بالفيديو.. كيم جونغ أون في بؤرة العدسة.. لفافة تبغ في محطة قطارات بالصين!
Globallookpress Nhan HÃ¡Â»Â¯U SÃƒÂ¡Ng
الزعيم الكوري الشمالي أثناء وصوله صباح اليوم، 26 فبراير، إلى محطة قطار دونغ دانغ في مقاطعة لانغ سون بفييتنام
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أظهر مقطع فيديو من التلفزيون الياباني "TBS TV" الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عندما خرج على رصيف محطة قطارات بالصين للتدخين.

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ويظهر الفيديو كيم وهو ينفث بدخان سيجارته بينما يتحدث مع مسؤولين من كوريا الشمالية في محطة نانينغ الصينية للقطارات، وظهرت في الفيديو أيضا سيدة تمسك بمطفأة شفافة للسجائر، وهذه السيدة هي، كيم يو جونغ، أخت الزعيم الكوري الشمالي، وتعد من أقوى الشخصيات في كوريا الشمالية.

ومما أثار انتباه المتابعين، هو استخدام الزعيم الكوري الشمالي لأعواد الثقاب بدلا من الولّاعة، وإعادة عود الثقاب بعد إشعاله إلى العلبة مرة أخرى.

ويأتي ذلك قبل ساعات من وصول كيم جونغ أون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في القمة الثانية بينهما يومي 27 و28 فبراير الجاري، بعد القمة الأولى التي عقدت بينهما بسنغافورة، في يونيو 2018.

المصدر: أسوشيتد برس

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