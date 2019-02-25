جينيفر لوبيز تبهر الجميع في أجمل إطلالات الأوسكار!

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 91 تألق مشاهير العالم على السجادة الحمراء، بأجمل الإطلالات وأكثرها إثارة للجدل على الإطلاق.

وتصدرت نجمة المسلسل الشهير "لعبة العروش"، إميليا كلارك، البالغة من العمر 32 عاما، قائمة أفضل الإطلالات بارتدائها فستانا أنيقا أرجواني اللون من تصميم "بالمن".

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وتألقت ليدي غاغا على السجادة الحمراء بفستان "ألكسندر ماكوين" كلاسيكي المظهر، مع قفازات سوداء طويلة، وزينت رقبتها بعقد ضخم من ألماس "تيفاني".

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وارتدت عارضة الأزياء، آشلي غراهام، عمرها 31 عاما، فستانا أسود من تصميم "زاك بوزن".

أما النجمة العالمية، جينيفر لوبيز (49 عاما)، فأبهرت الجميع بإطلالة لا تشوبها شائبة، حيث ارتدت فستانا عاكسا بلون باهر، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء بعد وصولها إلى حفل الأوسكار.

AFP

AFP

وظهرت إيما ستون، البالغة من العمر 30 عاما، في فستان من دار أزياء "لويس فوتون"، مطرز باللؤلؤ والخرز. أما الممثلة آمي آدامز، التي رُشحت للفوز بالأوسكار عن دورها في "Vice"، فتألقت بثوب أبيض وفضي اللون.

AFP

AFP

وتألقت النجمة، تشارليز ثيرون، 43 عاما، بظهورها بشعر داكن اللون على السجادة الحمراء، حيث ارتدت ثوبا أزرق سماويا جريئا بلا ظهر، من تصميم "ديور".

AFP

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ونسقت الممثلة، ليزا بونيت (51 عاما)، ألوان فستانها مع إطلالة زوجها، جيسون موموا، البالغ من العمر 39 عاما، الشهير بدوره في فيلم "أكوامان".

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وبدت الممثلة البريطانية الأسطورية، هيلين ميرين، 73 عاما، بإطلالة مذهلة في فستان من قماش التول المرجاني والوردي. وفازت هيلين بجائزة الأوسكار و3 جوائز "بافتا" متتالية، وجائزتي "إيمي" وجائزة "غولدن غلوب"، خلال مسيرتها الفنية المثيرة.

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الجدير بالذكر أن حفل جوائز الأوسكار لعام 2019، دخل التاريخ من أوسع أبوابه بفوز 7 فنانين من ذوي البشرة السوداء.

المصدر: ذي صن