 
مباشر

سروال جينز يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صورة)

متفرقات

سروال جينز يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صورة)
facebook.com/Mall del Sur
بنطال جينز يدخل موسوعة غينيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lhxb

دخلت سلسلة متاجر ألبسة تشيلية تحمل اسم "باريس" وتتبع لشركة "Cencosud‎" العالمية في موسعة غينيس للأرقام القياسية، لصناعتها بنطال جينز بمواصفات خارقة.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية
لم ينس الخبز والملح.. ثري يوزع الملايين على أبناء قريته! (فيديو)

وصنعت مؤسسة "باريس" أكبر بنطال جينز في العالم بالتعاون مع العلامة التجارية "كانساس"، وعرضته في متجر "Mall del Sur" بمدينة سان خوان دي ميرافلوريس في بيرو.

وقضى فريق عمل مكون من 50 شخصا نصف عام في خياطة البنطال، الذي يبلغ حجم بناء مكون من 22 طابقا. وبلغ طول البنطال 65.5 متر وعرضه 42.6 متر.

يذكر أن هذا الجينز الضخم سيعرض أسبوعا كاملا، ومن ثم سيصنع من قماشه 10 آلاف كيس، سيتم بيعها في سلسلة متاجر "باريس" في إطار حملة ضد استخدام الأكياس البلاستيكية.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محلل سياسي عربي: لا لشيطنة إسرائيل الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط