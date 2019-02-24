سروال جينز يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (صورة)

دخلت سلسلة متاجر ألبسة تشيلية تحمل اسم "باريس" وتتبع لشركة "Cencosud‎" العالمية في موسعة غينيس للأرقام القياسية، لصناعتها بنطال جينز بمواصفات خارقة.

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وصنعت مؤسسة "باريس" أكبر بنطال جينز في العالم بالتعاون مع العلامة التجارية "كانساس"، وعرضته في متجر "Mall del Sur" بمدينة سان خوان دي ميرافلوريس في بيرو.

وقضى فريق عمل مكون من 50 شخصا نصف عام في خياطة البنطال، الذي يبلغ حجم بناء مكون من 22 طابقا. وبلغ طول البنطال 65.5 متر وعرضه 42.6 متر.

يذكر أن هذا الجينز الضخم سيعرض أسبوعا كاملا، ومن ثم سيصنع من قماشه 10 آلاف كيس، سيتم بيعها في سلسلة متاجر "باريس" في إطار حملة ضد استخدام الأكياس البلاستيكية.

المصدر: لينتا. رو