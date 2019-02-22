بالفيديو.. اصطدام سفينتين عملاقتين في بوينس آيرس

تداولت مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر اصطدام سفينتين سياحتين كبيرتين، في أحد موانئ العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ويظهر في الفيديو كيف اقتربت سفينة "Poesia" السياحية الكبيرة من سفينة أخرى تدعى "Orchestra"، لتصدمها من الخلف وتحرفها عن مسارها.

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ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، لكنه أدى إلى إصابة السفينتين بأضرار بسيطة. وبعده مباشرة، غادرت سفينة "Orchestra" الميناء، فيما بقيت السفينة الأخرى مدة من الزمن هناك لإصلاحها.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى التي تجنح فيها السفن السياحية عن مسارها وتتسبب بمشاكل في الموانئ، فمنذ فترة، فقد البحارة السيطرة على سفينة في ميناء بسان فرانسيسكو لترتطم مباشرة برصيف مكتظ بالناس.

المصدر: لايف. رو