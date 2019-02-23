بالفيديو.. شابة تقاوم عصابة هاجمتها في وضح النهار

استنفرت قوات الشرطة في عاصمة جنوب إفريقيا، كيب تاون، عقب حادثة سرقة عنيفة تعرضت لها شابة وهي تمشي في إحدى ضواحي المدينة المحاذية للبحر.

ولحسن الحظ، سجلت كاميرا مراقبة أمنية الحادثة الرهيبة بالكامل، والتي تأتي ضمن سلسلة سرقات خاطفة تشهدها ضاحية موزينبيرغ، في الآونة الأخيرة.

ويظهر المقطع بداية ترجل شخصين من سيارتهما واقترابهما من شابة تمشي وحيدة على قارعة الطريق، حاملة حقيبة صغيرة في يدها.

ومع ملاحظة الشابة لما يجري حولها، حاولت الفرار لكن أحد الرجلين أمسك بها سريعا وسرق حقيبتها، ليعود بسرعة إلى مقود السيارة، في حين استمر الرجل الآخر بالعراك مع الشابة بهدف سرقة هاتفها المحمول أيضا.

واللافت في الحادثة هو مقاومة الشابة للرجل بكل شجاعة، إلى أن تمكنت في نهاية المطاف من تحرير نفسها، بعد أن انتقل العراك إلى وسط الشارع، إلا أنها لم تتمكن من اللحاق بالسارقين اللذين غادرا الموقع سريعا.

والغريب أيضا، هو حدوث السرقة في وضح النهار وعلى طريق عام يعج بالسيارات، حيث انتقد رواد التواصل الاجتماعي عدم تدخل السائقين الذين مروا بجانب الموقع، لمساعدة الضحية.

وفي سياق متصل، كتب مغردون على تويتر أن السائقين لم يتجرأوا على التدخل خوفا من أن تكون جريمة السرقة "مصطنعة"، وبمعنى آخر، قد تكون الشابة جزئا من "تمثيلية سرقة" للإيقاع بأي شخص يتدخل للمساعدة.

Robbery video. Happened Saturday morning Muizenberg. Cape Town. Lady on her way to work attacked and robbed. B. O. L. O for this Mercedes CA96600 @Abramjee@WCCC_ZA@SAcrimefighters@crimeairnetworkpic.twitter.com/nubwEWxx7j — BOSBEER /CAPE TOWN (@BOSBEER2006) February 20, 2019

المصدر: Newshub