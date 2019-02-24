بالفيديو.. كلب يشارك بطلة عالمية حلبة التزلج!
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نشرت المدربة والمشرفة الرياضية، إيتيري توتبيريدزه، فيديو خاصا لمتدربتها بطلة التزحلق الفني على الجليد، ألينا زاغيتوفا، برفقة كلبها على الحلبة.
وتظهر مشاهد الفيديو الطريفة بطلة التزحلق الفني، زاغيتوفا، وهي تتدرب على حلبة ملعب "خروستالني" وسط العاصمة الروسية برفقة كلبها من نوع "أكيتو-إينو".
وتبين المشاهد اللاحقة للفيديو تنفيذ كلب زاغيتوفا لتعليمات صاحبته، كما أنه تمدد على الجليد وتزلج على جانبيه.
يذكر أن زاغيتوفا تلقت هذا الكلب هدية من أحد كبار المعجبين اليابانيين في موسكو.
المصدر: RT
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