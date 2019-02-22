معلق رياضي ينجو من "الموت" على الهواء مباشرة! (فيديو)

وثقت كاميرا تلفزيونية مشهدا خطيرا لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، لحادث مفاجئ كاد أن "يقتل" معلقا رياضيا للعبة هوكي الجليد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المعلق الرياضي الشهير، بيير ماكغواير، تعرض لأخطر حادث في حياته المهنية أثناء نقله لأحداث مباراة لهوكي الجليد، مع العلم أن عمل الصحفي الرياضي بعيد عن المخاطر، أما هذه الحادثة فكانت استثنائية.

My friends...we almost lost Pierre McGuire.



pic.twitter.com/tVIXSFdo9Q — Scott Abraham (@ScottABC7) 19 февраля 2019 г.

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وقع الحادث يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، في ولاية أوهايو الأمريكية، خلال مبارة لهوكي الجليد بين فريقي كولومبس بلو جاكيتس وتامبا باي لايتينغ.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة الكاميرا، صدفة، التفات المعلق ماكغواير البالغ من العمر 57 عاما لحظة انطلاق كرة الهوكي الصغيرة تجاه رأسه، إذ مرت على بعد سنتيمترات فقط عنه.

ولم يكن لدى ماكغواير الوقت الكافي لتلافي كرة الهوكي المتجهة نحوه، التي لم يرها حتى آخر لحظة. وقال الخبراء في تعليقهم على الحادث، إن الرجل كان محظوظا للغاية.

وقال ماكغواير: "إن لم تكن لاعب هوكي، لا يمكنك التدخل أبدا في اللعبة. لذا يجب عليك إبقاء يديك بعيدا".

المصدر: ديلي ميل