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10 آلاف قذيفة ألعاب نارية تضيء سماء موسكو في عيد حماة الوطن

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10 آلاف قذيفة ألعاب نارية تضيء سماء موسكو في عيد حماة الوطن
Sputnik Evgeny Biatov
الألعاب النارية في ساحة "بوكلونايا غورا" بموسكو
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شهد ميدان التدريب العسكري "ألابينو" في ضواحي موسكو عملية تعمير منصات خاصة، ستطلق في عيد حماة الوطن قذائف الألعاب النارية بموسكو، في 23 فبراير الجاري.

وقال ناطق باسم المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي، إن 72 منصة تم نصبها على شاحنات "كاماز"، تستعد لعرض الألعاب النارية الاحتفالية، في 23 فبراير الجاري. وتحمل كل منصة 6 مدافع تتراوح أعيرتها من 105 إلى 310 ميليمترات.

وسيستخدم الجيش في هذا اليوم 10 آلاف قذيفة  بـ 70 لونا وظلا.

Evgeny Biatov
الألعاب النارية في موسكو يوم 23 فبراير
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وستعمل منصات الألعاب النارية في 16 موقعا ناريا بمختلف أحياء موسكو. ومن أهمها موقع "بوكلونايا غورا" التذكاري التاريخي، حيث سيبلغ قطر قبة الألعاب النارية 300 متر وارتفاعها 500 متر.

وقال الناطق إن هناك برمجة خاصة تتحكم في عمل المدفعية الاحتفالية وفقا لسيناريو تم إعداده مسبقا. وتسمح البرمجة كذلك بإدخال تعديلات في السيناريو ليكون أكثر جاذبية وجمالا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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