شرطي روسي يبادر بفعل إنساني لافت (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق إيقاف شرطي روسي لحركة المرور في مدينة تشليابينسك، بهدف السماح لكلب أعرج بقطع الشارع إلى الجهة المقابلة.

ووقف كلب ضال مصاب في أحد أطرافه على قارعة الطريق، في مدينة تشليابينسك الروسية، منتظرا فرصته لقطع الطريق بأمان.

ولاحظ الشرطي الكلب، فترجل من سيارته وقام بقطع الطريق لكي يتمكن الكلب الأعرج من المرور دون أن يصاب بأذى، في حين قوبل الموقف الإنساني للشرطي بتفاعل وإعجاب كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT