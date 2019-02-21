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فيديو جديد يوثق الحادث المروع في جبال سويسرا! (فيديو)

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فيديو جديد يوثق الحادث المروع في جبال سويسرا! (فيديو)
You-Tube: exploremarco
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نشر مقطع فيديو جديد يوثق لأول مرة حادثة الانهيار الثلجي الذي تعرضت له منطقة "كرانس مونتانا" الجبلية، والذي يعتقد أنه طمر عدة متزلجين تحت ركام الثلوج.

ويظهر المقطع الحدوث المفاجئ للانهيار الثلجي، في حين أخذ صاحب الفيديو يتزلج بسرعة كبيرة للنجاة بحياته من أطنان الثلج التي كانت تطارده مثل كابوس مرعب.

وكانت فرق الإنقاذ السويسرية قد انتشلت 4 متزلجين طمروا نتيجة الانهيار الثلجي، أحدهم في حالة حرجة، في حين لم يتم حتى اللحظة الإبلاغ عن وجود مفقودين آخرين.

وقد يساعد المقطع الجديد فرق الإنقاذ على معرفة فيما إذا كان هنالك المزيد من العالقين أم لا، في حادثة رهيبة شغلت الرأي العام السويسري والأوروبي في الأيام الأخيرة.

المصدر: RT + Twitter

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