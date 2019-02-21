الوريثة المحتملة للاغرفيلد: "بقلب مكسور أدخل الحداد"!

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مدونة شكر على تعزية، للوريثة المحتملة للاغرفيلد، القطة تشوبيت، نشرت على صفحتها في إنستغرام.

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وشكرت القطة تشوبيت المشتركين على صفحتها في إنستغرام ممن قدموا لها التعازي بوفاة صاحبها مصمم الأزياء الشهير، كارل لاغرفيلد، الذي وافته المنية، في 19 فبراير الجاري.

وكتب في إنستغرام على صفحة تشوبيت، إلى جانب صورتها بغطاء رأس أسود: "أشكركم جميعا على مواساتكم لي، وبقلب مكسور أدخل الحداد. وآمل أن تساعدني كلماتكم الرقيقة على متابعة حياتي من دوب (بابا)".

وكانت وسائل الإعلام قد أثارت ضجة حول الورثة المحتملين لتركة لاغرفيلد التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حيث رشح البعض استحواذ القطة الممدلة تشوبيت على جزء منها.

المصدر: لايف. رو