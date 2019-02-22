بالفيديو.. حادث مروع لسيارة "تسلا" مع أخرى رباعية الدفع

انتشر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوثق حادث سير غريب بين سيارة "تسلا" مسرعة وأخرى رباعية الدفع من نوع "إنفينيتي".

ويظهر المقطع "تسلا" وهي تسير بسرعة هائلة تفوق 200 كم/ ساعة، قبل أن تتجاوز إشارة حمراء وتصطدم بسيارة دفع رباعي، ما تسبب بانقلاب الأخيرة على الطريق العام وإصابة ثلاثة من ركابها بجروح خطيرة.

وتكمن غرابة الحادث في كون السيارة رباعية الدفع تفوق حجما ووزنا سيارة "تسلا"، إلا أن سرعة الأخيرة تسببت بانقلاب سيارة "إنفينيتي" كما لو كانت سيارة صغيرة.

المصدر: يوتيوب