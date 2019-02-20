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بالفيديو.. وزير خارجية بريطاني في مواجهة فهد صياد

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بالفيديو.. وزير خارجية بريطاني في مواجهة فهد صياد
You-Tube: The Telegraph
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نشر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع تويتر، يوثق من خلاله حادثة جمعته بفهد صياد في حديقة للحيوان في مدينة كنت البريطانية.

ويظهر الفيديو اقتراب الفهد بشدة من جونسون وقضمه لقبعته الشتوية، في حين أخذ الأخير يمسّد على رأس الفهد. كما أكد الوزير أنه سيتم إطلاق الفهد الصياد قريبا ليعيش في البراري.

ويشتهر جونسون بكونه سياسيا بريطانيا بارزا وصحفيا ومؤرخا كذلك، حيث شغل منصب عمدة لندن بين عامي 2008 و2016، ومنصب وزير خارجية المملكة المتحدة بين عامي 2016 و2018.

المصدر: تويتر

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