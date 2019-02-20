بالفيديو.. وزير خارجية بريطاني في مواجهة فهد صياد

نشر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع تويتر، يوثق من خلاله حادثة جمعته بفهد صياد في حديقة للحيوان في مدينة كنت البريطانية.

ويظهر الفيديو اقتراب الفهد بشدة من جونسون وقضمه لقبعته الشتوية، في حين أخذ الأخير يمسّد على رأس الفهد. كما أكد الوزير أنه سيتم إطلاق الفهد الصياد قريبا ليعيش في البراري.

ويشتهر جونسون بكونه سياسيا بريطانيا بارزا وصحفيا ومؤرخا كذلك، حيث شغل منصب عمدة لندن بين عامي 2008 و2016، ومنصب وزير خارجية المملكة المتحدة بين عامي 2016 و2018.

This weekend I went to @howlettspark where I met Saba the cheetah who will soon be released into the wild. He nibbled my hat. You can see I was totally calm and at ease...Tomorrow in the @Telegraph I’ve written about the incredible work the @aspinallcharity are doing pic.twitter.com/7XQnYXXx2c — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 17, 2019

المصدر: تويتر