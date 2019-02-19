مايك تايسون يدخن سيجارة ماريغوانا عملاقة (فيديو)

رصد بطل الملاكمة العالمي، مايك تايسون، وهو يدخن سيجارة عملاقة من الماريغوانا، خلال مهرجان للنبتة المخدرة، إذ صور زوار المهرجان مقطع فيديو للحادثة ونشروه عبر الإنترنت.

وانتشر مقطع الفيديو سريعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي تايسون، ملاكم الوزن الثقيل الذي اشتهر لسنين طويلة بلياقته العالية وأدائه الرياضي الممتاز.

ولم تشكل الحادثة مفاجأة كبيرة لمحبي الرياضي الشهير، إذ يعرف عنه امتلاكه مزرعة للقنب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تقع بالقرب من منطقة "Death Valley".

المصدر: وكالات