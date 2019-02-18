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اصطدام 20 سيارة في أكثر السباقات إثارة في أمريكا! (فيديو)

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اصطدام 20 سيارة في أكثر السباقات إثارة في أمريكا! (فيديو)
twitter.com/@twxman911
صورة من الحادث
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لحادث "سير" اشتركت فيه 20 سيارة سباق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل الحادث الغريب عند المنعطف 191 من أشهر سباقات السيارات في الولايات المتحدة "NASCAR Daytona-500"، عندما تصادمت 20 سيارة سباق تويوتا وفورد موستانغ وأخذت تنزلق دفعة واحدة مخلفة ألسنة من اللهب المنبعث من احتكاك إطاراتها بالأسفلت.

وتعد سباقات "ناسكار" من أكثر السباقات إثارة في الولايات المتحدة، وتضم مجموعة من السيارات داخل مضمار أو حلبة، تتنافس فيما ما بينها طوال العام بمعدل 36 سباقا. وتعد هذه الرياضة مشهورة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود مسابقات خاصة بـ "ناسكار" في كل من كندا والمكسيك.

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ويتألف مصطلح ناسكار "NASCAR" من الأحرف الأولى لعبارة "National Association for Stock Car Auto Racing" التي تعني بالعربية (الاتحاد القومي لسباقات السيارات القياسية).

المصدر: لايف. رو

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