نجاة رجل بأعجوبة أثناء إنزال سفينة عملاقة إلى المياه! (فيديو)

تداولت صفحات ومواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر نجاة رجل من موت وشيك، أثناء إنزال سفينة كبيرة إلى المياه في هولندا.

ويظهر في الفيديو كيف قام أحد عمال صيانة السفن بالاقتراب من سفينة "TASMAN" العملاقة أثناء إنزالها إلى المياه، ليتعثر تحت مقدمة السفينة وينهض في الوقت المناسب قبل أن تسحقه بوزنها الهائل.

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ووقع الحادث في أحد أحواض بناء السفن في خرونينغن الهولندية. ووفقا للمسؤولين هناك، فإن الرجل لم يتعرض لإصابات جسدية، لكنه أصيب بصدمة نفسية وهلع شديد.

المصدر: لايف. رو