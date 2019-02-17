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احزر أين البومة؟: صورة لبومة تصعب رؤيتها

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احزر أين البومة؟: صورة لبومة تصعب رؤيتها
wikipedia
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تمكن البريطاني بول بيتش، من التقاط صورة غير عادية لبومة وهي على شجرة. ورغم وضوح الصورة،  من الصعب جدا رؤية البومة التي تماهت مع الشجرة.

وعلى الفور انتشرت الصورة، مثل النار في الهشيم، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كشف مكان البومة في الصورة، وفي حين نجح بعضهم في رؤيتها عجز البعض الآخر عن رؤيتها، وأخذ يجادل في عدم وجودها من الأساس.

ويعمل بول بيتش، البالغ من العمر 55 سنة، موزعا للبريد ويقوم بتربية طفلين. وفي أوقات فراغه يمارس هواية التصوير.

المصدر:   news.mail.ru

 

 

 

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