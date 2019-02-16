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للمرة الأولى.. غواص يصور "وحشا" بحريا ضخما! (فيديو)

متفرقات

للمرة الأولى.. غواص يصور
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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صور غواص من نيوزيلندا مخلوقا غريبا يشبه إلى حد كبير ثعبان البحر ويبلغ طوله 10 أمتار.

وذكرت صحيفة "فوكس نيوز"، أن بن لوري، البالغ من العمر 21 عاما، شاهد مخلوقا غريبا أثناء مشاركته لأصدقائه في الصيد تحت الماء بالقرب من جزيرة سيفرني في نيوزيلندا.

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وأكد لوري أن طول المخلوق البحري الذي رصده، يبلغ 10 أمتار وسماكته 50 سنتيمترا، وكان يسبح مع تيار المد.

وتوقع الغواصون أنهم صادفوا تكتلا كبيرا للعوالق، شكلت هيئة غريبة الشكل. وقال لوري: "لقد لمسه واحد من مجموعتنا وقال إنه ليس طريا على الإطلاق، ويبدو أشبه بلوح من الكرتون القاسي".  

واتضح للوري وأصدقائه لاحقا أنهم صادفوا كائنا من هلاميات النار "Pyrosome"، وهي غلاليات استعمارية تعيش عادة في الطبقات العليا من المحيط المفتوح في البحار الدافئة، ويكون شكل هلاميات النار أسطوانيا أو مخروطيا وتعيش في مستعمرات.

المصدر: فوكس نيوز

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