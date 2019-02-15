شاهد.. مروحية تنقذ سياحا جرفتهم الأمواج بعيدا عن الشاطئ!

جرفت الأمواج العاتية 7 سياح بينهم 3 أطفال إلى عرض البحر مسافة تبعد 7 كيلومترات عن أحد شواطئ تشيلي.

واضطر رجال الطوارئ إلى الاستعانة بمروحية عسكرية لإنقاذ السياح من الموت غرقا.

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وحسب قناة "روسيا 24" التلفزيونية فإن غواصا تشيليا قفز من المروحية إلى مياه المحيط في محاولة لإنقاذ المستغيثين.

ورصدت كاميرا مثبتة على ملابس الغواص عملية إنقاذ طفلة، كانت الأمواج الشديدة تمنعها من التشبث بحبل أنزل من المروحية.

لكن العملية تكللت لحسن الحظ بالنجاح، ونقل السياح الـ 7 إلى الشاطئ، ونقلوا لاحقا إلى المشفى الذي أكد عدم إصابتهم بأي جروح.

المصدر: فيستي