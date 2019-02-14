بالفيديو.. مهارة فريدة لشاب روسي تدفع موسك إلى التغريد معجبا!

أعرب الملياردير ومؤسس "سبيس إكس"، إيلون موسك، عن إعجابه بسائق سيارة روسية قديمة، بعد أن شاهد فيديو للسيارة وهي "تتقدم إلى الخلف" في شارع بإقليم ستافروبول الروسي.

واستدعت السلطات المختصة في ستافروبول سائق سيارة قديمة من نوع "واز-2106" (جيغولي)، "طور" سيارته وجعلها تسير "بالعكس".

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وقال ممثلو شرطة المرور في إقليم ستافروبول: "في الوقت الحاضر، حجزت السيارة ووضعت في مرآب تحت الحراسة".

وقيم حرفية السائق الروسي ومهارته الملياردير الشهير موسك الذي علق باللغة الروسية، في 11 فبراير الجاري، بعد مشاهدته لفيديو "السيارة العكسية"، وغرد معلقا على صفحته الرسمية في تويتر بقوله: "ها ها مبهرة".

وصوَّر السيارة المعدلة التي انقلبت "رأسا على عقب"، شاهد عيان في ستافروبول، أدهشه منظر السيارة التي تسير بالعكس. وتبين أن سائق السيارة هو أحد سكان مدينة نيفينوميسكا، ويبلغ من العمر 18 عاما، وهو الذي أجرى التعديلات على سيارته.

المصدر: إزفيستيا