دبي تستضيف ألعابا أولمبية دولية من نوع خاص

تعتزم إمارة دبي استضافة دورة ألعاب أولمبية دولية للروبوتات، في حدث تقني هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويشارك في دورة أولمبيات، "First Global"، تلاميذ عشرات المدارس العالمية، والذين سيتبارون في تصميم الروبوتات الذكية للمساهمة في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالأمن المائي وتوفير الطاقة.

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ويفوق عدد المشاركين في دورة الأولمبيات الدولية 2000 تلميذ، سيجتمعون في دبي قادمين من 193 دولة، في حين يأمل المنظمون في أن يشجع الحدث مزيدا من الأطفال حول العالم لدخول مجالات الرياضيات والتقنية والهندسة.

وبذلك، تعد الإمارات الدولة الثالثة عالميا في استضافة هذا الحدث المميز، بعد كل من الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تنطلق فعاليات "First Global"، في شهر أكتوبر المقبل.

وعقدت أول دورة أولمبيات للروبوتات، عام 2017، في الولايات المتحدة، حيث تنافس التلاميذ آنذاك على تطوير روبوتات متخصصة في تسهيل مد المياه النظيفة إلى مزيد من سكان الأرض.

المصدر: The National