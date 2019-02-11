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موقف طريف لقطيع نموس يلاعب ماعزا صغيرا (فيديو)

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موقف طريف لقطيع نموس يلاعب ماعزا صغيرا (فيديو)
You-Tube: Barn Sanctuary
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انتشر مقطع فيديو طريف، يوثق ملاعبة قطيع من النموس لماعز صغير في ناميبيا، في حادثة قل ما نشاهدها في عالم الحيوانات.

وأثناء تجول الماعز "أيبل" في المزرعة، اقترب منه قطيع من النموس بغرض اللعب والتسلية.

والطريف في المقطع هو هرب النموس من الماعز كلما أدار وجهه ناحيتها، لتعاود الاقتراب منه عندما يدير ظهره. لكن وبعد أن مل صغير الماعز، ركض مبتعدا معلنا نهاية جولة اللعب.

المصدر: فيسبوك

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